Фетисов об Овечкине: «Побьет рекорд Гретцки в этом чемпионате, верю и надеюсь. Он молодец, сезон оцениваю хорошо»

Вячеслав Фетисов оценил игру Александра Овечкина на старте сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Сезон Овечкина оцениваю хорошо. Саша – молодец. Надеюсь, он в этом сезоне побьет рекорд Гретцки . Верю в это.

– Кто лучше: Овечкин или Гретцки?

– Вообще не люблю сравнивать никого. У каждого свой стиль и манера, они все великие и разные, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно»