Фетисов об Овечкине: «Побьет рекорд Гретцки в этом чемпионате, верю и надеюсь. Он молодец, сезон оцениваю хорошо»
Вячеслав Фетисов оценил игру Александра Овечкина на старте сезона.
В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Сезон Овечкина оцениваю хорошо. Саша – молодец. Надеюсь, он в этом сезоне побьет рекорд Гретцки. Верю в это.
– Кто лучше: Овечкин или Гретцки?
– Вообще не люблю сравнивать никого. У каждого свой стиль и манера, они все великие и разные, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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