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  • Вратарь «Динамо» Миска отразил 48 из 51 броска в матче с «Трактором». Команда Гру перебросала соперника 51:19
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Вратарь «Динамо» Миска отразил 48 из 51 броска в матче с «Трактором». Команда Гру перебросала соперника 51:19

Хантер Миска отразил 48 бросков в матче против «Трактора».

Московское «Динамо» обыграло уральский клуб (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

При этом команда тренера Бенуа Гру перебросала соперника со счетом 51:19 (86:35 – в сторону ворот).

Вратарь бело-голубых Хантер Миска парировал 48 из 51 броска в этом матче, а также отразил 4 из 5 буллитов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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logoДинамо Москва
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