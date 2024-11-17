Вратарь «Динамо» Миска отразил 48 из 51 броска в матче с «Трактором». Команда Гру перебросала соперника 51:19

Хантер Миска отразил 48 бросков в матче против «Трактора».

Московское «Динамо » обыграло уральский клуб (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом команда тренера Бенуа Гру перебросала соперника со счетом 51:19 (86:35 – в сторону ворот).

Вратарь бело-голубых Хантер Миска парировал 48 из 51 броска в этом матче, а также отразил 4 из 5 буллитов.