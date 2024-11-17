Шабанов сделал дубль «Динамо» и бросил 9 раз за матч. Форвард «Трактора» догнал Гусева в гонке бомбардиров КХЛ

Максим Шабанов сделал дубль в матче с «Динамо».

«Трактор » проиграл «Динамо» (3:4 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард челябинской команды Максим Шабанов оформил дубль, отличившись в первом периоде, а также в третьем, когда он сравнял счет на 57-й минуте встречи.

Нападающий уральцев также нанес девять бросков по воротам в матче и провел на льду 22 минуты и 24 секунды (5:24 – в большинстве).

В этом сезоне Шабанов набрал 27 (10+17) очков в 27 матчах чемпионата.

Он догнал Никиту Гусева из «Динамо » и разделил с ним первое место в гонке лучших бомбардиров КХЛ в этом сезоне.