Шабанов сделал дубль «Динамо» и бросил 9 раз за матч. Форвард «Трактора» догнал Гусева в гонке бомбардиров КХЛ
Максим Шабанов сделал дубль в матче с «Динамо».
«Трактор» проиграл «Динамо» (3:4 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард челябинской команды Максим Шабанов оформил дубль, отличившись в первом периоде, а также в третьем, когда он сравнял счет на 57-й минуте встречи.
Нападающий уральцев также нанес девять бросков по воротам в матче и провел на льду 22 минуты и 24 секунды (5:24 – в большинстве).
В этом сезоне Шабанов набрал 27 (10+17) очков в 27 матчах чемпионата.
Он догнал Никиту Гусева из «Динамо» и разделил с ним первое место в гонке лучших бомбардиров КХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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