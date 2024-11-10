Гавриков забил «Коламбусу» – 2-й гол защитника в 2 матчах. У него 7 очков и «+12» в 16 играх

Владислав Гавриков забил 2-й гол в сезоне, отличившись во 2-м матче подряд.

Защитник «Лос-Анджелеса » отметился заброшенной шайбой в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (5:2).

В активе 28-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+12».

Сегодня Гавриков (22:50, 0:11 – в большинстве, 3:00 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок, а также отметился 3 блоками и 1 перехватом.