Гавриков забил «Коламбусу» – 2-й гол защитника в 2 матчах. У него 7 очков и «+12» в 16 играх
Владислав Гавриков забил 2-й гол в сезоне, отличившись во 2-м матче подряд.
Защитник «Лос-Анджелеса» отметился заброшенной шайбой в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).
В активе 28-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+12».
Сегодня Гавриков (22:50, 0:11 – в большинстве, 3:00 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок, а также отметился 3 блоками и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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