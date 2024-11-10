Роман Ротенберг: «Мы ведем борьбу с тем, что дяди Джоны переманивают наших игроков в США и Канаду, где хуже условия, чем в России. Не надо от нас никуда уезжать!»

Роман Ротенберг рассказал о борьбе с отъездом молодых игроков за рубеж.

– Стоит ли ждать масштабных хоккейных турниров среди стран БРИКС, подобных прошедшему в Турции?

– Да, мы планируем. Надо поблагодарить турецкую федерацию хоккея. Они взяли на себя многие расходы. Мы ищем партнеров по финансированию. И как только найдем, то сразу организуем. Среди вариантов – Дубай, Индия и Южная Африка. Мы дошли до обсуждения уже детальных вопросов.

– Может ли на декабрьском традиционном турнире выступить сборная легионеров КХЛ?

– Все возможно. Надо смотреть календарь, какая команда кого отпускает, согласие игроков, в каком они состоянии. Тут много нюансов.

С моей точки зрения, для развития наших ребят лучше, чтобы сыграла вторая сборная России. Формат можем взять любой – U23, U20. Потому что это развивает именно наших игроков.

А для нас самое важное сейчас, чтобы эти ребята чувствовали, как их поддерживают. Они развиваются и имеют право играть за сборную России. После того, как они примеряют майку национальной команды, их карьера начинает развиваться совершенно иначе. Это ведь мечта каждого игрока. И слава богу, что это так.

Когда молодой парень надевает свитер сборной России, то в одну секунду забывает про эту американскую западную пропаганду. Он чувствует, что у него есть поддержка, что он может играть и развиваться в России.

И не надо от нас никуда уезжать! Мы ведем борьбу с тем, что наших игроков переманивают дяди Джоны к себе, в США и Канаду, где хуже условия, чем сейчас в России. У нас замечательные условия в Москве, Санкт‑Петербурге, Новосибирске, Казани, Ярославле и многих других городах. Строятся новые комплексы.

Например, в Сколково достраивается один из лучших спортивных кластеров в мире. И нам с вами не надо приводить пример, как пишут разные блогеры в своих телеграм‑каналах, что там за бугром, у них в США все хорошо.

На самом деле все ровно наоборот! И мы должны поддерживать развитие наших игроков. Когда хоккеист выходит на уровень Овечкина, то ему, конечно, надо уже покорять мир, становясь лучшим снайпером в истории НХЛ, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.