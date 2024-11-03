Деанджело про обмен из «Каролины» в 2022-м: «Не договорились об условиях контракта. Я хотел в «Филадельфию», команду из родного города, но период там сложился неудачно»

Энтони Деанджело рассказал о причинах обмена из «Каролины».

В июле 2022 года защитник перешел из «Харрикейнс » в «Филадельфию ». За новый клуб он провел один сезон, набрав 42 (11+31) очка за 70 матчей при полезности «минус 27».

– Почему вас обменяли из «Каролины»?

– Мы не смогли договориться об условиях нового контракта. Я сказал: если не удастся договориться с «Каролиной», мне хотелось бы получить обмен в «Филадельфию», команду из родного города.

Период там сложился неудачно, но на тот момент переход казался правильным.

– Почему у вас не сложилось во время второго захода в «Каролину»?

– Я почти не играл. Сложно что-либо сделать, когда сидишь в ложе. Я играл недостаточно хорошо. У меня был шанс в начале сезона, но я играл плохо.

К сожалению, сложилось вот так. Что есть, то есть, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело .

Деанджело о Никишине: «Он идеально подходит для НХЛ – большой, сильный, с отличным броском. Настоящий зверь!»