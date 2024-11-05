«Амур» прервал безголевую серию в КХЛ после 358 минут – забили «Авангарду» в третьем периоде
«Амур» прервал антирекордную безголевую серию – по ходу шестого матча.
Дальневосточный клуб проводит против «Авангарда» матч Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу первого периода «Амур» установил антирекорд лиги по безголовой серии.
В третьем периоде хабаровчанам удалась завершить сухую серию, когда на 52-й минуте встречи отличился капитан команды Евгений Грачев.
Таким образом, «Амур» не забивал на протяжении 358 минут и 38 секунд – это новый антирекорд КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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