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«Амур» прервал безголевую серию в КХЛ после 358 минут – забили «Авангарду» в третьем периоде

«Амур» прервал антирекордную безголевую серию – по ходу шестого матча.

Дальневосточный клуб проводит против «Авангарда» матч Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу первого периода «Амур» установил антирекорд лиги по безголовой серии.

В третьем периоде хабаровчанам удалась завершить сухую серию, когда на 52-й минуте встречи отличился капитан команды Евгений Грачев.

Таким образом, «Амур» не забивал на протяжении 358 минут и 38 секунд – это новый антирекорд КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАвангард
logoАмур
logoКХЛ
logoЕвгений Грачев
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