«Амур» не забивает больше 327 минут – это антирекорд КХЛ. Команда проводит без голов 6-й матч подряд

«Амур» установил антирекод КХЛ по количеству времени без голов.

Дальневосточный клуб проводит матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда » (0:0, первый период).

В первом периоде «Амур » не смог отличиться и установил антирекорд лиги по времени без голов.

Самая длинная в истории лиги серия без заброшенных шайб ранее принадлежала «Спартаку» в сезоне-2012/13 – 317 минут и 2 секунды.

Хабаровчане перед матчем не забивали 307 минут 13 секунд и уже превзошли результат «Спартака » – 327 минут и 13 секунд.

Команда на данный момент проводит шестой матч подряд без голов.