«Амур» не забивает больше 327 минут – это антирекорд КХЛ. Команда проводит без голов 6-й матч подряд
«Амур» установил антирекод КХЛ по количеству времени без голов.
Дальневосточный клуб проводит матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:0, первый период).
В первом периоде «Амур» не смог отличиться и установил антирекорд лиги по времени без голов.
Самая длинная в истории лиги серия без заброшенных шайб ранее принадлежала «Спартаку» в сезоне-2012/13 – 317 минут и 2 секунды.
Хабаровчане перед матчем не забивали 307 минут 13 секунд и уже превзошли результат «Спартака» – 327 минут и 13 секунд.
Команда на данный момент проводит шестой матч подряд без голов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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