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Малкин остался без очков в 3 матчах подряд – после перевода в звено к Кросби. У него 9 бросков и «+3» на отрезке

Евгений Малкин без очков в 3 матчах подряд – после перевода в звено Сидни Кросби.

Форвард «Питтсбурга» остался без результативных действий в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1). 

В последних трех матчах 38-летний игрок выходил на лед в одном звене с Сидни Кросби – в роли левого вингера.

Канадец в этих трех играх отметился 7 (4+3) баллами. У россиянина на отрезке 9 бросков в створ при полезности «+3».

Всего в текущем сезоне у Малкина 14 (3+11) очков в 13 играх. 

В игре с «Канадиенс» Евгений (19:17, 2:24 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoМонреаль
logoЕвгений Малкин
logoСидни Кросби
logoНХЛ
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