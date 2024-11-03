Малкин остался без очков в 3 матчах подряд – после перевода в звено к Кросби. У него 9 бросков и «+3» на отрезке

Евгений Малкин без очков в 3 матчах подряд – после перевода в звено Сидни Кросби.

Форвард «Питтсбурга » остался без результативных действий в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (3:1).

В последних трех матчах 38-летний игрок выходил на лед в одном звене с Сидни Кросби – в роли левого вингера.

Канадец в этих трех играх отметился 7 (4+3) баллами. У россиянина на отрезке 9 бросков в створ при полезности «+3».

Всего в текущем сезоне у Малкина 14 (3+11) очков в 13 играх.

В игре с «Канадиенс» Евгений (19:17, 2:24 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери.