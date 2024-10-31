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Батрак о СКА: «Лучшая команда КХЛ прямо сейчас. Я бы уже сейчас предположил, что они выиграют Западную конференцию»

Артем Батрак назвал СКА лучшей командой КХЛ на данный момент.

Петербургский клуб занимает 2-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 31 очко после 22 матчей. 

«Лучшая команда чемпионата прямо сейчас – СКА. Причин этому несколько. Во-первых, тренерский штаб определился с основным вратарем, им стал Егор Заврагин. После перехода в СКА Егор не проиграл ни одного матча, несмотря на свою молодость. А если что, то ему поможет Артемий Плешков.

Во-вторых, Энтони Деанджело идет просто по фантастическому графику, а Александр Никишин вышел на свой свой уровень. Плюс есть Степан Фальковский, Андрей Педан, Никита Зайцев, вернется Артем Земченок – и я не знаю, кто сможет хоть что-то сделать с такой обороной. Далее к нападению. Арсений Грицюк играет вообще лучше всех в СКА по ходу этого сезона. А тройка Кузнецов – Демидов – Плотников – одна из сильных троек лиги. 

СКА набрал форму, это видно по победам. За последние две недели у СКА были как победы над сильными соперниками, так и над более слабыми. В армейском дерби получился триллер, в матче против «Спартака» СКА отыгрался с 0:2, а «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» петербуржцы разгромили. То есть, СКА делает ровно то, что и должен, у команды все хорошо.

Я бы уже сейчас предположил, что СКА выиграет Западную конференцию по итогам сезона. 30-го числа СКА играл с «Локомотивом», нынешним лидером Запада. Игра в целом получилась равной, а еще мы в очередной раз убедились в том, что Иван Демидов в полном порядке», – написал комментатор Артем Батрак в своей колонке. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoСКА
logoКХЛ
logoСергей Плотников
logoЕвгений Кузнецов
logoНикита Зайцев
logoАндрей Педан
logoАртем Батрак
logoАртем Земченок
logoЭнтони Деанджело
logoСтепан Фальковский
logoАрсений Грицюк
logoАлександр Никишин
logoАртемий Плешков
logoИван Демидов
logoЕгор Заврагин
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