Бернс заказал 100 чизбургеров для «Каролины» после матча с «Сиэтлом». Команда добиралась до Ванкувера автобусом из-за поломки в самолете

Брент Бернс купил 100 чизбургеров для «Каролины».

«Харрикейнз» одержали выездную победу над «Сиэтлом» в матче регулярного сезона НХЛ (4:1). Гости были вынуждены отправиться в Канаду на игру с Ванкувером (4:3 ОТ) на автобусе – в самолете произошла поломка.

Как правило, игроки перекусывают после игры в самолете. Однако в этом случае команде пришлось заказать фастфуд.

Защитник Брент Бернс решил сделать онлайн-заказ в McDonald’s – он купил 100 чизбургеров. Когда «Каролина » добралась до ресторана, там было открыто только окошко для водителей, а автобус команды не поместился в проезде. Бернсу пришлось попросить другого посетителя забрать его заказ.