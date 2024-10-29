Бернс заказал 100 чизбургеров для «Каролины» после матча с «Сиэтлом». Команда добиралась до Ванкувера автобусом из-за поломки в самолете
Брент Бернс купил 100 чизбургеров для «Каролины».
«Харрикейнз» одержали выездную победу над «Сиэтлом» в матче регулярного сезона НХЛ (4:1). Гости были вынуждены отправиться в Канаду на игру с Ванкувером (4:3 ОТ) на автобусе – в самолете произошла поломка.
Как правило, игроки перекусывают после игры в самолете. Однако в этом случае команде пришлось заказать фастфуд.
Защитник Брент Бернс решил сделать онлайн-заказ в McDonald’s – он купил 100 чизбургеров. Когда «Каролина» добралась до ресторана, там было открыто только окошко для водителей, а автобус команды не поместился в проезде. Бернсу пришлось попросить другого посетителя забрать его заказ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Dose.ca
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