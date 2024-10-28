Глотов забил в 5-м матче подряд – «Сибири». У форварда 10 голов в этом сезоне и 100 баллов за СКА в общей сложности

Василий Глотов забил гол в пятом матче подряд в КХЛ.

Нападающий СКА забросил шайбу в ворота «Сибири » в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

На 11-й минуте во втором периоде форвард забил гол в большинстве.

Василий Глотов отличился в пятом матче подряд. На этом отрезке в целом в его активе 7 (5+2) баллов.

Кроме того, хоккеист набрал 100 очков в матчах за СКА.

В этом сезоне Глотов набрал 13 (10+3) очков в 13 матчах чемпионата.