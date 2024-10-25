Ротенберг поздравил Галустяна с днем рождения: «Номера в КВН и Comedy Club – классика российского юмора. Актер огромного таланта, самый известный комик страны»
Юмористу и актеру исполнилось 45 лет.
«Сегодня день рождения празднует наш гениальный юморист Михаил Галустян!
Миша – актер огромного таланта, самый известный комик нашей страны. Его номера в КВН и Comedy Club давно стали классикой российского юмора, а созданные им разноплановые герои знакомы всем россиянам.
Мишин стиль узнаваем и неподражаем. Он дарит радость и улыбки миллионам зрителей по всему миру.
Миша, с тобой никогда не соскучишься! Пусть твои самые смелые творческие замыслы воплощаются в жизнь, а мы все вместе от души посмеемся над твоими шутками.
При этом я знаю Мишу не только как комедианта, который заставляет смеяться зрителей, но и как глубокого и вдумчивого человека.
Искренне желаю счастья, крепкого здоровья и такого же прекрасного настроения, какое ты даришь всем нам!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Он также опубликовал фото с юмористом и подписал его: «Веселее, вы в хоккее :))».
Фото: t.me/rotenberg81/3701
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