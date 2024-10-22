Козлов о 3:4 с «Локомотивом»: «Динамо» выиграло второй период, вело в третьем, немного не хватило. Матч можем занести себе в зачет»

Вячеслав Козлов высказался о поражении «Динамо» Москва от «Локомотива» (3:4 Б).

– Игра сегодня получилась интересной. Мы в первом периоде пропустили два быстрых гола. «Локомотив» играл быстро, и мы немного растерялись. Гол в большинстве нам помог восстановиться. Второй период, я думаю, мы выиграли.

Особенно порадовало это в игре с «Локомотивом », потому что «Локомотив» здорово меняется в атаке, и мы считаем, что нам удался второй период. Третий период мы вели, но нам немного не хватило.

Хотелось бы выигрывать такие игры, но в конце пропустили. В овертайме были моменты и у соперника, и у нас, поэтому, я думаю, что мы могли выиграть.

Сегодняшнюю игру мы можем занести себе в зачет, потому что у нас играли некоторые ребята из Высшей лиги и приобрели хороший опыт. Для них это были первые игры.

– Не ожидали, что «Локомотив» так мощно начнет?

– Нет, мы ожидали. Я думаю, что не хватило чуть-чуть опыта. Ошибки, которые мы совершили – это свойственно молодым игрокам. Но нашлись ребята, которые переломили эту игру. Мы выправили ситуацию – это обучающий процесс.

– Матвей Гуськов провел первый матч за «Динамо», как Вам его игра сегодня?

– Он получил не так много игрового времени. Он старается, какое-то время ему нужно для адаптации. Посмотрим, где он будет играть, справа или слева, и в каком звене.

У нас много травмированных. Пока его выпустили вместе с Михеевым и Рашевским, посмотрим, где он будет играть, – сказал ассистент главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов .