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  • Валерий Каменский: «Авангард» – сильная команда. Моментов у них много, есть свой почерк, голы придут. Бывает, что в начале чемпионата что-то не ладится»
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Валерий Каменский: «Авангард» – сильная команда. Моментов у них много, есть свой почерк, голы придут. Бывает, что в начале чемпионата что-то не ладится»

Валерий Каменский высказался о выступлении «Авангарда» на старте сезона.

Клуб после 17 матчей набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

«Во-первых, у «Авангарда» сейчас нет главного центрального, который задавал тон. Он играл важную роль для первого звена. Буше вышел недавно, он только набирает форму.

Моментов у «Авангарда» много, у команды есть свой почерк, голы придут. Бывает, что в начале чемпионата у команды что-то не ладится, но «Авангард» – сильная команда.

Звягин? У него опытные помощники, сама команда очень опытная. Я считаю, что у него есть контакт с игроками. Просто всем надо время, чтоб друг к другу привыкнуть и начать давать результат», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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