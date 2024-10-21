Кожевников о новом главе «Авангарда»: «Чем больше в Омске будет Кожевниковых – тем лучше. Рекомендация однофамильцу одна – доверять своим. После канадца клуб до сих пор в кризисе»

Александр Кожевников дал совет новому главе «Авангарда» Евгению Кожевникову.

– Не ожидал, что такой старт будет у «Авангарда ». Вроде бы у команды все было для успеха, а тут травма Ткачева, непонятные перестановку в руководстве и в общем-то завал. Тренера Звягина не узнать – он в стрессе, за эти два месяца постарел больше, чем за два года.

Смотрю в таблицу – Омск по потерянным уже в пяти-шести очках от плей-офф. При двухочковой системе это отрыв, пусть даже впереди еще пять десятков матчей.

– Структуру «Авангарда» возглавил ваш однофамилец. Что ему посоветуете?

– Чем больше в Омске будет Кожевниковых – тем лучше. Слежу за ареной своего имени в этом замечательном сибирском городе, надеюсь, на ней растет новое поколение Курьяновых и Ткачевых .

Моя рекомендация новому руководителю и однофамильцу только одна – побольше верить в омских людей, давать им кредит доверия. Мы все помним, как этот кредит там предоставили канадскому человеку [Бобу Хартли ] – и Омск после его работы в кризисе до сих пор.

«Авангард» – сложный клуб, вокруг много советчиков. В нем надо делать ставку не на гастролеров, а на своих, которые никуда не убегут. На Курьянова и Свитова в тренерском и менеджерском деле, на Ткачева на льду – ну и так далее по списку, – сказал двукратный олимпийский чемпион.