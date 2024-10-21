Зборжил вернулся в Чехию после 10 лет в Северной Америке. Экс-защитник «Бостона» подписал контракт с «Пардубице»
Якуб Зборжил вернулся в Чехию после 10 лет в Северной Америке.
Экс-защитник «Бостона» подписал долгосрочный контракт с клубом «Динамо Пардубице».
27-летний игрок был выбран «Брюинс» на драфте НХЛ-2015 под общим 15-м номером.
В прошлом сезоне клуб обменял его в «Коламбус». В НХЛ у Зборжила в общей сложности 76 игр и 16 (1+15) очков, в АХЛ – 228 игр и 70 (11+59) баллов при 151 минуте штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Динамо Пардубице»
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