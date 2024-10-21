Зборжил вернулся в Чехию после 10 лет в Северной Америке. Экс-защитник «Бостона» подписал контракт с «Пардубице»

Якуб Зборжил вернулся в Чехию после 10 лет в Северной Америке.

Экс-защитник «Бостона » подписал долгосрочный контракт с клубом «Динамо Пардубице».

27-летний игрок был выбран «Брюинс» на драфте НХЛ-2015 под общим 15-м номером.

В прошлом сезоне клуб обменял его в «Коламбус ». В НХЛ у Зборжила в общей сложности 76 игр и 16 (1+15) очков, в АХЛ – 228 игр и 70 (11+59) баллов при 151 минуте штрафа.