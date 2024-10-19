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Маршессо про 4 поражения «Нэшвилла» подряд: «У нас немного хрупкая команда. Мы недостаточно хороши и должны работать усерднее»

Джонатан Маршессо прокомментировал четыре поражения подряд «Нэшвилла» в НХЛ.

Команда тренера Эндрю Брюннета остается единственной в НХЛ, которая еще не набрала ни одного очка в этом сезоне.

«На данный момент у нас немного хрупкая команда. Не такое начало сезона мы хотели.

В межсезонье все говорили, как мы хороши и все, может быть, думают, что у нас хорошая команда, но мы недостаточно хороши на самом деле.

Мы должны работать усерднее, чем наш соперник», – сказал нападающий «Предаторс» Джонатан Маршессо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
logoНэшвилл
logoНХЛ
logoДжонатан Маршессо
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