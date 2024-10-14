Экс-вратарь «Спартака» Конобрий о Деанджело: «Не хотел бы оказаться в команде с таким защитником. Он набирает очки, но что ни игра, то привоз»
Евгений Конобрий оценил игру Энтони Деанджело за СКА.
Американский защитник набрал 12 (1+11) очков в 7 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 8».
«Не хотели бы оказаться в одной команде с таким защитником. Это полузащитник.
Он шикарно катается, набирает очки, он праворукий, но как он играет в обороне... Что ни игра, то привоз», – сказал бывший вратарь «Спартака» Евгений Конобрий.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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