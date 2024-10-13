Вайсфельд о СКА: «У них опять очень много новичков. Сыгрываться таким большим мастерам долго не надо, но нужно время, чтобы понять систему»

Леонид Вайсфельд высказался о выступлении СКА на старте сезона-2024/25.

– СКА немного буксовал на старте сезона, а потом стал показывать довольно яркий и результативный хоккей. Что могли бы сказать по поводу питерского клуба?

– Уровень игроков там в любом случае очень высокий. Понятно, что у них опять очень много новичков. Именно сыгрываться таким большим мастерам долго не надо, но людям банально нужно время, чтобы понять систему.

Все равно у каждого тренера свои требования – вопрос не в том, хорошие они или плохие, а просто разные. Когда большая группа игроков приходит к новому специалисту, конечно, им требуется время. Плюс в вратарями есть неопределенность.

– Сейчас вернули Заврагина из «Сочи».

– Вернуть то они могут кого угодно, но вопрос в том, кто у них первый номер.

– СКА пополнил также очень крепкий игрок из НХЛ Тони Деанджело. Можно ли его назвать лучшим легионером в лиге?

– На бумаге он точно самый именитый, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .