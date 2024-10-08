Барабанов о 3:6 от «Сибири»: «Ощущение, что при 2:0 перестали играть. Думали, накатом игра пойдет, но соперник проявил характер. Все было в наших руках, мы не воспользовались моментами»
– «Ак Барс» отлично начал матч, что произошло потом?
– Хороший вопрос. Такое ощущение, что при счете 2:0 мы перестали играть. Думали, что накатом игра пойдет, но соперник проявил характер, здорово воспользовался своими моментами.
– Вы оформили дубль за 34 секунды, проведенные на льду. Вас не удивила такая скорострельность?
– Не знаю, хорошо, что забил голы. Много работаю над этим, ребята сделали хорошие передачи. Не без доли везения, но голы есть голы.
– Во втором периоде был момент в большинстве, когда вы могли оформить хет-трик. Чего не хватило?
– Шайба скакала. Казалось, что время большинства подходило к концу, решил бросить в касание. Если бы знал, что времени больше – обработал ее, бросил с приема.
– Произошла стычка в центральном круге с вашим участием, что ей предшествовало?
– Мы пообщались после игры. Я не видел Серегу Широкова, он упал, я в него врезался. Обычный игровой эпизод, пожали друг другу руки после матча.
– «Ак Барс» не может обыграть «Сибирь» в Казани на протяжении шести матчей, почему?
– Я первый год в команде, тяжело ответить на этот вопрос.
Все было в наших руках. Большинство нужно реализовывать, мы не воспользовались своими моментами, чтобы перевернуть игру. Будем работать.
– Два поражения подряд – есть смысл говорить о зарождающемся кризисе?
– Время покажет. Обидно терпеть два поражения перед своими болельщиками, постараемся исправить ситуацию на выезде.
– «Ак Барс» много держал шайбу, но мало бросал. Была установка тренерского штаба владеть шайбой?
– Да, мы много держали шайбу, но мало обостряли, хотя моменты для этого были. Надо бросать, агрессивнее идти на ворота, закрывать вратаря, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.
«Сибирь» забила 4 гола «Ак Барсу» за 5:16 первого периода. Перед этим команда уступала 0:2, пропустив дважды от Барабанова
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