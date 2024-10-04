18 млн рублей за сезон – зарплата Сошникова в «Адмирале» (Metaratings)

18 миллионов рублей за сезон – зарплата Никиты Сошникова в «Адмирале».

Об этом сообщает Metaratings.

Дальневосточный клуб ранее объявил о переходе 30-летнего форварда.

В минувшем сезоне форвард Никита Сошников набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата за «Трактор».

На его счету также 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.