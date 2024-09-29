Вратарь «Автомобилиста» Аликин пропустил 3 шайбы к 16-й минуте матча с «Ак Барсом» и был заменен на Галкина

Евгений Аликин был заменен по ходу матча против «Ак Барса».

Вратарь «Автомобилиста » не доиграл до конца матч Фонбет чемпионата КХЛ и был заменен в первом периоде.

Евгений Аликин пропустил три шайбы от соперника к 16-й минуте первого периода.

Вместо него в игру вступил голкипер Владимир Галкин .

Подробную статистику Аликина можно изучить здесь .