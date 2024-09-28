Николишин о рекорде Гретцки: «У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы»

Андрей Николишин ответил, побьет ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

– Вы еще играли и против Гретцки. В чем его величие?

– Он делал людей вокруг себя лучше, чем они есть на самом деле. Это вообще особенность великого человека.

Очень понравилось, как про него Александр Карповцев сказал: «Для меня – защитника – было удивительно, что как только я поднимал голову и хотел отдать передачу, Гретцки всегда был открыт. Легко и естественно. Я не искал его специально, просто он находился в отличной позиции».

– Овечкин побьет его рекорд?

– Да. Все к этому идет. Думаю, Гретцки сам ждет, когда рекорд будет побит.

У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет.

В НХЛ все заинтересованы в новом рекорде – для них это история продвижения лиги, хоккея. Поэтому хотят, чтобы противостояние продолжалось как можно дольше, – сказал Андрей Николишин в интервью Спортс’’.

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