«Локомотив» и «Динамо» Минск обменялись февральскими домашними матчами

«Локомотив» и минское «Динамо» обменялись датами февральских домашних матчей.

Пресс-служба КХЛ объявила об изменении в календаре чемпионата.

«В связи с невозможностью проведения в Минске матча регулярного чемпионата и по согласованию команд, Лига приняла решение о переносе матчей:

№ 616 «Динамо » Минск – «Локомотив» с 12 февраля 2025 года на 06 февраля 2025 года.

№ 604 «Локомотив » – «Динамо» Минск с 06 февраля 2025 года на 12 февраля 2025 года», – говорится в заявлении КХЛ.