«Локомотив» и «Динамо» Минск обменялись февральскими домашними матчами
«Локомотив» и минское «Динамо» обменялись датами февральских домашних матчей.
Пресс-служба КХЛ объявила об изменении в календаре чемпионата.
«В связи с невозможностью проведения в Минске матча регулярного чемпионата и по согласованию команд, Лига приняла решение о переносе матчей:
№ 616 «Динамо» Минск – «Локомотив» с 12 февраля 2025 года на 06 февраля 2025 года.
№ 604 «Локомотив» – «Динамо» Минск с 06 февраля 2025 года на 12 февраля 2025 года», – говорится в заявлении КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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