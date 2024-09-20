Директор департамента КХЛ: «Моя идея – чтобы 7 сентября вообще никогда не играли. Сделать эту дату днем памяти не только «Локомотива», а всех ушедших хоккейных людей»

Директор департамента проведения соревнований КХЛ против матчей 7 сентября.

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем погибли хоккеисты и тренеры «Локомотива ». С 2012 по 2017 годы матчи КХЛ в эту дату не проводились.

– Моя идея – чтобы 7 сентября вообще никогда не играли. Сделать эту дату днем памяти не только ярославской команды, а всех ушедших людей, которые посвятили свою жизнь хоккею в разных уголках России.

– Расстроились, когда возобновили матчи 7 сентября?

– Для меня это настоящий удар был. Тогда говорили – не хватает дней в календаре, нельзя терять. Но сейчас-то образовался месяц пустоты! Хочу через вас идею продвинуть, – сказал Сергей Козлов.