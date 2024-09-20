Директор департамента КХЛ: «Моя идея – чтобы 7 сентября вообще никогда не играли. Сделать эту дату днем памяти не только «Локомотива», а всех ушедших хоккейных людей»
Директор департамента проведения соревнований КХЛ против матчей 7 сентября.
7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем погибли хоккеисты и тренеры «Локомотива». С 2012 по 2017 годы матчи КХЛ в эту дату не проводились.
– Моя идея – чтобы 7 сентября вообще никогда не играли. Сделать эту дату днем памяти не только ярославской команды, а всех ушедших людей, которые посвятили свою жизнь хоккею в разных уголках России.
– Расстроились, когда возобновили матчи 7 сентября?
– Для меня это настоящий удар был. Тогда говорили – не хватает дней в календаре, нельзя терять. Но сейчас-то образовался месяц пустоты! Хочу через вас идею продвинуть, – сказал Сергей Козлов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости