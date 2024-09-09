Гендиректор «Динамо» о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Чем шире будет география, тем лучше для всех. В любую точку мира можно привести хороших хоккеистов»

В «Динамо» оценили возможность появления азербайджанского клуба в КХЛ

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ .

– Только что министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможном появлении клуба КХЛ в Азербайджане. Как к такому относитесь?

– Само появление клуба комментировать не могу, это вопрос не ко мне. Но чем больше будет клубов в КХЛ, чем шире будет география, тем лучше для всех.

Что касается каких‑то хоккейных традиций, то в любую точку мира можно привести хороших хоккеистов и создать крепкий клуб, – сказал генеральный директор московского «Динамо » Сергей Сушко.