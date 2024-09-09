  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Чем шире будет география, тем лучше для всех. В любую точку мира можно привести хороших хоккеистов»
8

Гендиректор «Динамо» о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Чем шире будет география, тем лучше для всех. В любую точку мира можно привести хороших хоккеистов»

В «Динамо» оценили возможность появления азербайджанского клуба в КХЛ

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.

– Только что министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможном появлении клуба КХЛ в Азербайджане. Как к такому относитесь?

– Само появление клуба комментировать не могу, это вопрос не ко мне. Но чем больше будет клубов в КХЛ, чем шире будет география, тем лучше для всех.

Что касается каких‑то хоккейных традиций, то в любую точку мира можно привести хороших хоккеистов и создать крепкий клуб, – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoМихаил Дегтярев
logoСергей Сушко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» о поражении от «Куньлуня»: «Лучше сейчас покувыркаться, чем в апреле. Трагедии делать не надо»
сегодня, 15:36
Гендиректор «Динамо»: «У нас сейчас нет никаких финансовых проблем, расходы направили в нужное русло. Теперь главное – решение спортивных задач»
47 сентября, 12:50
«В России спорт – социальное явление. Огромная признательность руководству страны за поддержку хоккея, футбола и всех игровых видов в столь непростое время». Гендиректор «Динамо» о бюджетах клубов
647 сентября, 05:45
Гендиректор «Динамо» о продаже пива на стадионах: «Скоро мы к этому придем, вопрос ближайшего времени. Это бы сильно помогло клубам зарабатывать»
66 сентября, 13:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Звягин о 4:1: «Настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. «Ак Барс» здорово смотрелся. Так что я очень рад, что «Авангард» победил»
121 минуту назад
Владимир Крикунов: «Наша молодежь то ли недоученная, то ли таланта маловато, то ли это поколение больше играет в компьютер, чем во дворах. Где-то в методике подготовки есть проколы»
132 минуты назад
«Баловство терпеть не буду! Или мы играем, или тю-тю-тю будете без меня». Мартемьянов – игрокам «Амура» после 5:1 с «Барысом»
2649 минут назад
КХЛ. «Авангард» обыграл «Ак Барс», «Спартак» играет с минским «Динамо», «Локомотив» против СКА
187сегодня, 16:30Live
Ротенберг о Маслякове: «Я вырос на КВН, как и все жители нашей страны. Безумно жаль, что мы потеряли такого человека. Спасибо ему за то, что сделал нас веселыми и находчивыми»
30сегодня, 16:27
«Авангард» выиграл 3 матча из 3 на старте сезона КХЛ. У «Ак Барса» 2 поражения
9сегодня, 16:07
Браташ о лимите в КХЛ: «Чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки»
10сегодня, 15:24
Третьяк о Маслякове: «Александр Васильевич был абсолютным чемпионом в своей отрасли. Профессионал с большой буквы, талант грандиозного масштаба»
сегодня, 15:12
Роман Ротенберг: «Поздравляю Беглова с победой на выборах главы Северной столицы. Как доверенное лицо Путина, знаю, что предвыборная работа – непростой и важный этап»
83сегодня, 14:27Фото
Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии Daily Faceoff. Мичков – 2-й, Демидов – 3-й, Никишин – 5-й, Силаев – 19-й, Юров – 30-й
2сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Там вообще есть лига? Я бы лучше в России расширялся. У нас много хороших команд, которые можно включить в КХЛ»
16 минут назад
Гатиятулин об 1:4 от «Авангарда»: «Ак Барс» первый период неплохо провел, потом не хватило эмоций. В концовке надо быть настойчивее и спокойнее»
2сегодня, 17:13
Браташ про Максима Третьяка: «Человеку приходится всю жизнь нести крест. У него это великий дед. Это не может не давить»
1сегодня, 16:47
Быков о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Это больше политический вопрос. Хотелось бы услышать, что это даст самой лиге»
2сегодня, 15:57
Гендиректор «Динамо» о поражении от «Куньлуня»: «Лучше сейчас покувыркаться, чем в апреле. Трагедии делать не надо»
сегодня, 15:36
Владимир Плющев: «СКА – лидер по предсезонной работе штабов, но не по содержанию игры. У ЦСКА и «Динамо» все не стыкуется, «Металлург» совсем не порадовал»
1сегодня, 14:58
Федор Канарейкин: «Спартак» будет претендовать на Кубок Гагарина в этом году, хочется верить. Жду качественного скачка от подопечных Жамнова»
3сегодня, 14:42
Валерий Каменский: «Старт КХЛ – удачный, все соскучились по хоккею. Погода помогает – люди на воздухе находятся, много разговоров про хоккей ведется»
сегодня, 13:35
Хафизуллин об уходе из «Ак Барса»: «Сейчас модно говорить «ничего личного – только бизнес». Поначалу была обида, потом махнул рукой на них»
2сегодня, 13:03
Хафизуллин об изменении лимита в КХЛ: «Конкуренция – двигатель прогресса, но решать надо заранее, а не летом. Пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят»
5сегодня, 11:52