Артемий Кузнецов о футболке с его лицом для Евгения Кузнецова: «Он посмотрел и сказал: «Чет номер не тот». Когда в КХЛ приезжают игроки такого уровня – это огромный плюс»

Артемий Кузнецов рассказал о шутках про Евгения Кузнецова

– Летом часто слышали шутки про вас и Евгения Кузнецова?

– Да, по этому поводу клуб даже сделал специальные футболки с моим лицом и фамилией. Это был очень хороший пиар-ход: посмеялся и сам Евгений, и мы с ребятами.

Такие шутки поднимают настроение, так что не вижу в них ничего обидного. Юмор всегда приветствуется, а в хоккее – особенно.

– У вас ведь есть фотография с Евгением и вашей футболкой. Расскажите об этой встрече.

– У «Сочи» была товарищеская игра против СКА, мы переодевались. Ребята из нашей пресс-службы зашли в раздевалку и позвали меня.

Я выхожу, смотрю – стоит Евгений Кузнецов. Мы познакомились, пожали руки, тут мне дают ту самую футболку .

Евгений посмотрел на нее и сказал: «Чет номер не тот». Я ответил: «Конечно, там ведь мое лицо». Просто посмеялись и разошлись, тогда толком и не удалось пообщаться.

– На молодых хоккеистов как-то влияет приезд в КХЛ таких звезд, как Кузнецов и Зайцев?

– Безусловно. Когда в КХЛ приезжают игроки такого уровня – это огромный плюс.

Я еще был ребенком, когда Евгений Кузнецов играл на высоком уровне, а теперь выхожу на лед против него. Это дорогого стоит. Его очень ждали в КХЛ.

В матче против СКА на турнире Пучкова запомнилось, как Кузнецов схватил меня за майку и чуть сбил скорость. Ничего страшного, в следующей игре сделаю ему так же (смеется).

Хочется снова сыграть против Евгения уже в сезоне, – сказал нападающий «Сочи» Артемий Кузнецов.