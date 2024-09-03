Егор Коробкин: «Я спокойно отношусь к НХЛ. Хочу Кубок Гагарина и золото чемпионата мира»

Егор Коробкин ответил на вопрос о желании отправиться в НХЛ

– А вы хотите в НХЛ?

– Пока нет. Хочу Кубок Гагарина и золото чемпионата мира. Я спокойно отношусь к НХЛ.

Впереди новый сезон, новые цели – иду к ним, – сказал нападающий «Металлурга » Егор Коробкин .