Егор Коробкин: «Я спокойно отношусь к НХЛ. Хочу Кубок Гагарина и золото чемпионата мира»
Егор Коробкин ответил на вопрос о желании отправиться в НХЛ
– А вы хотите в НХЛ?
– Пока нет. Хочу Кубок Гагарина и золото чемпионата мира. Я спокойно отношусь к НХЛ.
Впереди новый сезон, новые цели – иду к ним, – сказал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
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