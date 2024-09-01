Солист «Иванушек International» провел тренировку с молодежкой «Сочи»: «Андреев заглянул в гости. Да и на небе тучи, а тучи, а тучи как лююююди…»
Солист группы «Иванушки International» провел тренировку с ХК «Капитан»
Занятие состоялось 31 августа.
«В гости к молодежке «Сочи» заглянул солист «Иванушек International» Кирилл Андреев.
Да не просто заглянул, а даже провел полноценную тренировку. Ну, круто же! Да и на небе тучи, а тучи, а тучи как лююююди…» – говорится в сообщении «Сочи».
Солист «Иванушек International» Андреев: «Девять лет уже играю в хоккей. У меня хороший бросок. Я как Овечкин, нападающий»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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