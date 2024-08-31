Данила Квартальнов покинет минское «Динамо» после просмотра. Он перейдет в «Юнисон» из ВХЛ («СЭ»)

Нападающий Данила Квартальнов продолжит карьеру в ВХЛ

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок не останется после просмотра в минском «Динамо ».

Он подпишет контракт с «Юнисоном» из Olimpbet ВХЛ.

В минувшем сезоне нападающий играл за магнитогорский «Металлург». Данила Квартальнов отметился 3 (0+3) баллами в 22 играх регулярного чемпионата-2023/24. В его активе также 1 матч в плей-офф.

Он является племянником главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова.