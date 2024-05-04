Форварды Мухаметов и Данила Квартальнов покинули «Металлург»

Теги Металлург Мг переходы КХЛ Данила Квартальнов Максим Мухаметов Хоккей

Форварды Максим Мухаметов и Данила Квартальнов покинули «Металлург».

«Мы благодарим Данила и Максима за игру! Желаем удачи в дальнейшем!» – говорится в сообщении пресс-службы магнитогорцев. 

25-летний Мухаметов в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 25 матчей за команду и набрал 4 (3+1) очка. В победном розыгрыше Кубка Гагарина выходил на лед в 4 играх. 

26-летний Квартальнов в регулярке отметился 3 (0+3) баллами в 22 играх. В плей-офф сыграл 1 матч. 

3 комментария
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Ответ S75v
Удачи им. Может где и заиграют.
За то уже обладатели КГ )))
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+2
Удачи им. Может где и заиграют.
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Ответ RusSh
За то уже обладатели КГ )))
это факт 💯 и отличный заголовок для статьи: такой-то клуб подписал обладателя кубка 🏆 Гагарина.
+1
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+1
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