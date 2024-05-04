Форварды Мухаметов и Данила Квартальнов покинули «Металлург»

Форварды Максим Мухаметов и Данила Квартальнов покинули «Металлург».

«Мы благодарим Данила и Максима за игру! Желаем удачи в дальнейшем!» – говорится в сообщении пресс-службы магнитогорцев.

25-летний в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 25 матчей за команду и набрал 4 (3+1) очка. В победном розыгрыше Кубка Гагарина выходил на лед в 4 играх.

26-летний в регулярке отметился 3 (0+3) баллами в 22 играх. В плей-офф сыграл 1 матч.