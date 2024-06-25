Кожевников о Кубке Стэнли: «Зачем его к нам привозить? Нужно создавать стимулы, чтобы не уезжали из России. Каждый хочет в НХЛ, но делать из этого фетиш – не думаю, что это правильно»

Александр Кожевников высказался о значимости Кубка Стэнли.

«Флорида» с россиянами Сергеем Бобровским, Владимиром Тарасенко и Дмитрием Куликовым выиграла трофей, обыграв «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале.

«Ну и что из того, что не привезут в Россию? Он уже столько раз был в нашей стране.

Да, мы знаем, что есть такой трофей, но разве он должен быть для нас мерилом всего в мире? НХЛ – сильнейшая хоккейная лига в мире, но зачем его постоянно к нам привозить?

Для российских парней надо стимулы создавать в нашей стране, чтобы они не уезжали из России.

Конечно, каждый хочет себя попробовать в . Но делать из этого фетиш – не думаю, что это правильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион .