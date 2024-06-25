Кожевников о Кубке Стэнли: «Зачем его к нам привозить? Нужно создавать стимулы, чтобы не уезжали из России. Каждый хочет в НХЛ, но делать из этого фетиш – не думаю, что это правильно»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о значимости Кубка Стэнли.

«Флорида» с россиянами Сергеем Бобровским, Владимиром Тарасенко и Дмитрием Куликовым выиграла трофей, обыграв «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале.

«Ну и что из того, что Кубок Стэнли не привезут в Россию? Он уже столько раз был в нашей стране.

Да, мы знаем, что есть такой трофей, но разве он должен быть для нас мерилом всего в мире? НХЛ – сильнейшая хоккейная лига в мире, но зачем его постоянно к нам привозить?

Для российских парней надо стимулы создавать в нашей стране, чтобы они не уезжали из России.

Конечно, каждый хочет себя попробовать в НХЛ. Но делать из этого фетиш – не думаю, что это правильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

9 комментариев
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какие еще нужны стимулы???!
для начала сами себя обеспечивать смогли бы а не народное в бесполезное, сам играл на полторы ставки слесаря и мыслей сбежать не было и всем доволен был, верните их обратно а кто останется в предатели определите и будет вам конкурентный хоккей, 1 сезон китайский внедорожник, 3 сезона квартира за МКАД , на пенсию участок 6 соток , или забыл????
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Расскажите дедуле, что из чаши КС пили,пьют и будут пить любое бухло. Сразу по-добрее на кубок смотреть будет.
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Так его и не разрешают сейчас привозить в дикую росию...
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Ввести хоккей на играх БРИКС. Тогда никто не уедет
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Всё ждал, весь день, когда же кожева скажет. Только к вечеру очухался.
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Нет, фетиш это Ротенберг и Медведев со свитой ветеранов и прихвостней в лице Кожевникова, Назарова, Юдина, Черкаса,Юрзинова. Уезжать не надо, и здесь хватает стимулов:)))
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Фетиш Фетисова
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Ответ Bobby Clarke
Расскажите дедуле, что из чаши КС пили,пьют и будут пить любое бухло. Сразу по-добрее на кубок смотреть будет.
С козырей заходишь!
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Ответ бессоветный
Так его и не разрешают сейчас привозить в дикую росию...
А Москвич 3?
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