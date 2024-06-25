Кожевников о Кубке Стэнли: «Зачем его к нам привозить? Нужно создавать стимулы, чтобы не уезжали из России. Каждый хочет в НХЛ, но делать из этого фетиш – не думаю, что это правильно»
Александр Кожевников высказался о значимости Кубка Стэнли.
«Флорида» с россиянами Сергеем Бобровским, Владимиром Тарасенко и Дмитрием Куликовым выиграла трофей, обыграв «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале.
«Ну и что из того, что Кубок Стэнли не привезут в Россию? Он уже столько раз был в нашей стране.
Да, мы знаем, что есть такой трофей, но разве он должен быть для нас мерилом всего в мире? НХЛ – сильнейшая хоккейная лига в мире, но зачем его постоянно к нам привозить?
Для российских парней надо стимулы создавать в нашей стране, чтобы они не уезжали из России.
Конечно, каждый хочет себя попробовать в НХЛ. Но делать из этого фетиш – не думаю, что это правильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
для начала сами себя обеспечивать смогли бы а не народное в бесполезное, сам играл на полторы ставки слесаря и мыслей сбежать не было и всем доволен был, верните их обратно а кто останется в предатели определите и будет вам конкурентный хоккей, 1 сезон китайский внедорожник, 3 сезона квартира за МКАД , на пенсию участок 6 соток , или забыл????