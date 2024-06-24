«Торонто» близок к подписанию 3-летнего контракта с вратарем Уоллом. Зарплата – от 3,5 до 4 млн долларов в год

«Торонто» и Джозеф Уолл подпишут новый контракт.

Действующий договор 25-летнего голкипера и канадского клуба с зарплатой 766 тысяч долларов истекает в конце сезона-2024/25.

«Мэйпл Лифс» близки к подписанию нового трехлетнего договора с вратарем.

По его условиям средняя зарплата хоккеиста составит от 3,5 до 4 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне Джозеф Уолл провел 25 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.

В плей-офф голкипер сыграл 3 матча, пропуская в среднем 0,86 шайбы и отражая 96,4% бросков.