Кюмпер об игре в «Вашингтоне»: «Это меня расстроило – мы выигрывали не так много, а я не так много играл. Хочу доказать, что этот сезон – единичный случай»

Дарси Кюмпер высказался относительно игры за «Вашингтон».

Голкипера обменяли в « » из «Кэпиталс».

Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате в этом сезоне, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.

«Это меня расстроило, потому что мы выигрывали не так много матчей, и я не так много играл.

Я хочу доказать, что прошедший сезон был всего лишь единичным случаем.

Верю, что смогу играть стабильно и обеспечить команде необходимый уровень игры голкипера», – сказал .