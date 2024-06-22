Кюмпер об игре в «Вашингтоне»: «Это меня расстроило – мы выигрывали не так много, а я не так много играл. Хочу доказать, что этот сезон – единичный случай»

Теги Вашингтон Лос-Анджелес НХЛ Дарси Кюмпер Хоккей

Дарси Кюмпер высказался относительно игры за «Вашингтон».

Голкипера обменяли в «Лос-Анджелес» из «Кэпиталс».

Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.

«Это меня расстроило, потому что мы выигрывали не так много матчей, и я не так много играл.

Я хочу доказать, что прошедший сезон был всего лишь единичным случаем.

Верю, что смогу играть стабильно и обеспечить команде необходимый уровень игры голкипера», – сказал Дарси Кюмпер.

2 комментария
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Удачи Дарси. Смена обстановки должна помочь. А вообще этот обмен должен пойти на пользу и Caps и Kings
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Писали, что он мылся в душе, когда пришла жена и сказала: «Кажется, нас обменяли».
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