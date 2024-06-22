Кюмпер об игре в «Вашингтоне»: «Это меня расстроило – мы выигрывали не так много, а я не так много играл. Хочу доказать, что этот сезон – единичный случай»
Дарси Кюмпер высказался относительно игры за «Вашингтон».
Голкипера обменяли в «Лос-Анджелес» из «Кэпиталс».
Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.
«Это меня расстроило, потому что мы выигрывали не так много матчей, и я не так много играл.
Я хочу доказать, что прошедший сезон был всего лишь единичным случаем.
Верю, что смогу играть стабильно и обеспечить команде необходимый уровень игры голкипера», – сказал Дарси Кюмпер.