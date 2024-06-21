Красиков подписал пробный контракт с «Сочи». Голкипер провел прошлый сезон в Словакии

Теги переходы чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Сочи Алексей Красиков Хоккей

Алексей Красиков перешел в «Сочи».

Голкипер подписал пробное соглашение с южанами.

В прошлом сезоне Алексей Красиков выступал в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш».

Вратарь провел 49 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 90,7%. В плей-офф голкипер сыграл 5 игр, пропуская в среднем 4,45 шайбы и отражая 87,7% бросков.

Красиков ранее выступал в «Сочи» в сезоне-2020/21, проведя 11 матчей за команду.

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Удачи и хорошей игры Алексею в Сочи!
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