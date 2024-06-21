Красиков подписал пробный контракт с «Сочи». Голкипер провел прошлый сезон в Словакии

Алексей Красиков перешел в «Сочи».

Голкипер подписал пробное соглашение с южанами.

В прошлом сезоне выступал в чемпионате Словакии за « ».

Вратарь провел 49 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 90,7%. В плей-офф голкипер сыграл 5 игр, пропуская в среднем 4,45 шайбы и отражая 87,7% бросков.

Красиков ранее выступал в « » в сезоне-2020/21, проведя 11 матчей за команду.