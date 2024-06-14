Плющев о финале Кубка Стэнли: «Крайне сложная ситуация для «Эдмонтона», но история знает примеры, когда отыгрывались с 0-3»

Владимир Плющев дал комментарий о финальной серии Кубка Стэнли.

«Флорида» ведет 3-0 в серии против «Эдмонтона».

«Ситуация для «Эдмонтона» крайне сложная, но история знает примеры, когда в финале отыгрывались с 0-3, поэтому заранее я не отдавал бы никому пальму первенства.

Это профессиональные команды, которые знают, что и как делать. Они поставили перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли. Поэтому исход серии предрешен лишь процентов на 80.

Сергей Бобровский здорово делает свою работу, несмотря ни на какие грязные инсинуации, которые бывают в его адрес. Можно только пожелать ему удачи и победно завершить эту серию, также надежно сыграв в четвертой игре.

Володя Тарасенко тоже качественно делает свою работу. Может, он не так ярко выступает, как в прошлых сезонах, но всему свое время.

Никто не молодеет, да и травмы дают о себе знать. То, что он умеет забивать, я помню по работе с ним в юниорской и молодежной сборной», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.