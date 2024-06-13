Андрей Назаров: «Несмотря на санкции, в НХЛ не забывают зарабатывать сумасшедшие деньги на российской вратарской школе. Бобровский, Федотов, Василевский делают кассу США»
Андрей Назаров заявил о заработке НХЛ за счет российских голкиперов.
«Несмотря на очередной пакет антироссийских санкций со стороны Америки, в НХЛ – главной хоккейной лиге мира, – не забывают зарабатывать на российской вратарской школе сумасшедшие деньги.
Бобровский, Василевский, Шестеркин, Сорокин, Федотов, – эти люди делают кассу США и местному хоккею.
Призываю всех не спать сегодняшней ночью и поболеть за Сергея Бобровского – нашего великого вратаря, который поставил на уши всю лигу и весь мир, продемонстрировав высочайший класс», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.