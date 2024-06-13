Андрей Назаров: «Несмотря на санкции, в НХЛ не забывают зарабатывать сумасшедшие деньги на российской вратарской школе. Бобровский, Федотов, Василевский делают кассу США»

Теги Сергей Бобровский НХЛ Андрей Назаров КХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров заявил о заработке НХЛ за счет российских голкиперов.

«Несмотря на очередной пакет антироссийских санкций со стороны Америки, в НХЛ – главной хоккейной лиге мира, – не забывают зарабатывать на российской вратарской школе сумасшедшие деньги.

Бобровский, Василевский, Шестеркин, Сорокин, Федотов, – эти люди делают кассу США и местному хоккею.

Призываю всех не спать сегодняшней ночью и поболеть за Сергея Бобровского – нашего великого вратаря, который поставил на уши всю лигу и весь мир, продемонстрировав высочайший класс», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

14 комментариев
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Федотов какую кассу сделать успел Фили???бред очередной...
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Болею за Кошек и Бобровского, но не потому, что призывает Назаров. Типичный приспособленец, бездарный тренер.
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Какая связь?
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Что то Назара понесло нету сторону
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На Федотове будет отрицательная касса, если не будет качественного рывка в игре. Бобровский, конечно, машина.
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Ответ Чебурашка от Гены
Назаров, ты не прав! НХЛ это отдельная история. Им пофигу на политику . Так должно быть во всём спорте.
было бы пофигу позвали бы Россию на турнир🤭✌️😬
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Федотов это кто?
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Федотов пока в этом списке лишний.
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Назаров, ты не прав! НХЛ это отдельная история. Им пофигу на политику . Так должно быть во всём спорте.
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Поменьше, конечно, наполняют, чем Apple. Но побольше чем Amazon и Microsoft.
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Ларин ни за что не пройдет мимо "очередного пакета антироссийских санкций со стороны Америки". Держать нос по ветру и лизать кому нужно - это прям кредо.
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Интересно, а какую кассу успел сделать Федотов? За кого поболеть люди решат сами. Я немного за Флориду, но не из-за Бобровского. Просто уж больно хороша команда
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Ответ Маша Шукшина
Федотов это кто?
Это вратарь Филадельфии, которому за обе щеки шайб натолкали
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Ответ Splin
было бы пофигу позвали бы Россию на турнир🤭✌️😬
Ну это уже не в какие рамки.😁 Бидон бы расформировал НХЛ, назвав их Путин Тим. 😁
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