Шуми Бабаев: «Не понимаю, зачем Бурдасова убирать из «Трактора». Некрасивая ситуация. Они подписали Сайкуру, дали 50 млн. Антон набирает больше очков»

Агент Антона Бурдасова прокомментировал возможный уход игрока из «Трактора».

Ранее сообщалось, что уральский клуб намерен расторгнуть контракт с форвардом. Договор игрока и клуба рассчитан еще на один сезон.

– Некрасивая ситуация. Я понимаю, что пошел ва-банк. У него последний год контракта. Он хочет сделать так, как считает правильным.

– Это как?

– Как выиграть Кубок Гагарина. Он считает таким способом – надо убрать всех игроков, которые имели какое-то влияние внутри команды, их убрать, поставить новых, тех, которые будут его идеи…

– К чему все идет?

– Он пытается найти возможность убрать Бурдасова.

– Варианты обмена ищут?

– Уверен, что ищут варианты

– У него запрет на обмен.

– Да. Им придется в любом случае выплачивать компенсацию, в любом раскладе

– « » формально Бурдасова не убирает

– Я не понимаю, зачем его убирать. Он что, худший по показателям? Они подписали двух игроков.

Мы можем просто сравнить зарплату, статистику, и вы увидите, что Бурдасов будет намного выше по всем показателям.

Они подписали Сайкуру, 30 очков, дали 50 миллионов. Бурдасов набирает больше очков, – сказал представитель хоккеиста .

В прошлом сезоне провел 56 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 36 (19+17) очков.

В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.