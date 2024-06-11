Маркова – 1-я в истории россиянка, выбранная на драфте PWHL. «Бостон» взял Илону под общим 37-м номером

Илона Маркова – 1-я в истории россиянка, выбранная на драфте PWHL.

22‑летняя хоккеистка, выступающая на позиции форварда за « », была выбрана «Бостоном» в седьмом раунде под общим 37‑м номером.

В минувшем сезоне набрала 40 (14+26) очков в 42 играх в . В 7 играх плей-офф добавила 10 (5+5) баллов.

Драфт PWHL состоялся в Миннесоте и стал 2-м в истории новой профессиональной североамериканской женской лиги. В прошлом году клубы не выбирали россиянок, их не было и в предварительном списке кандидатов.

В первом сезоне лиги приняли участие 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон» и «Миннесота», ставшая чемпионом.

На драфте они выбрали 42 игроков в 7 раундах. Под первым номером была выбрана форвард сборной Канады Сара Филльер («Нью-Йорк»).