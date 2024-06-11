Маркова о выборе на драфте PWHL: «Профессиональный хоккей – как НХЛ. На матчи приходит по 20 тысяч человек. Ожидаются достойные зарплаты»
Илона Маркова поделилась мыслями после драфта женской НХЛ.
22‑летняя хоккеистка, выступающая на позиции форварда за «Агидель», была выбрана «Бостоном» в седьмом раунде под общим 37‑м номером.
– Как вообще попасть на драфт PWHL?
– Для этого нужно самой подать документы. Я это сделала через агента. Есть специальные агенты по женскому хоккею из Северной Америки.
Но я решила работать с агентством Gold Star, которое возглавляет Дэн Мильштейн. Для меня это лучше всего. Потом просто ждешь драфт, так это работает.
На саму процедуру драфта я не ездила. В этом нет смысла. Наблюдала онлайн и обрадовалась, когда меня выбрал «Бостон».
– А что дальше? Можно ли совмещать учебу где‑нибудь в университете Бостона с игрой в PWHL?
– Если учиться и играть в хоккей, то надо ехать в университетскую лигу. Или вот я сейчас учусь в университете в России, у меня дипломный год, и я это спокойно совмещаю с ЖХЛ. А кто‑то еще умудряется не только учиться и в хоккей играть, но и работать.
Но PWHL подразумевает, что это лига выше уровнем, поэтому мало у кого получается совмещать. Это профессиональный хоккей, как НХЛ.
Сейчас новая лига PWHL находится в таком развитии, что там на матчи приходит по 20 тысяч человек. Это настоящий прорыв для женского хоккея. И ожидается, что зарплаты там будут достойные.
Подразумевается, что если ты играешь в PWHL, то можешь не работать где‑то на стороне, сосредоточившись только на хоккее.
Тем более лига будет и дальше развиваться, появятся новые команды. Это пока там шесть клубов, но будет больше, – сказала Илона Маркова.