«Вашингтон» купит сайт CapFriendly с данными о зарплатах игроков НХЛ. Ресурс прекратит работу в июле (Эллиотт Фридман)

Теги Вашингтон бизнес НХЛ интернет Эллиотт Фридман Хоккей

«Вашингтон» купит сайт CapFriendly с данными по зарплатам игроков НХЛ.

«Кэпиталс» достигли соглашения о приобретении ресурса с данными о зарплатах и контрактах игроков НХЛ. 

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что сделка состоится после драфта и открытия рынка свободных агентов в июле. 

После этого сайт прекратит работу. Он был запущен в 2015 году и стал преемником проекта CapGeek, прекратившего работу из-за смерти основателя.

CapFriendly активно используется болельщиками, медиа и организациями НХЛ. 

Сумма сделки не разглашается. По данным Sportico, «Кэпиталс» планируют интегрировать данные, инструментарий и другие функции CapFriendly, а также привлечь некоторых сотрудников команды сайта к работе отдела хоккейных операций. 

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Щас Ротенберг как купит eliteprospect и закроет доступ всем кроме себя
+5
-1
+4
альтернатива - пакпедиа точка ком?
+1
0
+1
Будь такая сделка у нас, подумал бы что это распил.
0
0
0
Жаль. Полезный сайт.
0
0
0
Ждём, когда ЦСКА купит Спорт-Экспресс)
0
0
0
Есть spotreс
0
0
0
Вашингтон, от души душевно в душу, порадовали так порадовали (нет)
0
0
0
Ответ Винегретов
Щас Ротенберг как купит eliteprospect и закроет доступ всем кроме себя
Не надо инсинуаций! Роман Борисович самый справедливый человек на свете. Себе он тоже закроет доступ.
0
0
0
Ответ Radik_2.0
альтернатива - пакпедиа точка ком?
Теперь, видимо, да. Пока её тоже кто-нибудь не купит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий