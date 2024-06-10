«Вашингтон» купит сайт CapFriendly с данными о зарплатах игроков НХЛ. Ресурс прекратит работу в июле (Эллиотт Фридман)

«Вашингтон» купит сайт CapFriendly с данными по зарплатам игроков НХЛ.

«Кэпиталс» достигли соглашения о приобретении ресурса с данными о зарплатах и контрактах игроков НХЛ.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что сделка состоится после драфта и открытия рынка свободных агентов в июле.

После этого сайт прекратит работу. Он был запущен в 2015 году и стал преемником проекта CapGeek, прекратившего работу из-за смерти основателя.

CapFriendly активно используется болельщиками, медиа и организациями НХЛ.

Сумма сделки не разглашается. По данным Sportico, «Кэпиталс» планируют интегрировать данные, инструментарий и другие функции CapFriendly, а также привлечь некоторых сотрудников команды сайта к работе отдела хоккейных операций.