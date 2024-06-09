Артюхин о Кагарлицком в «Торпедо»: «Хоккей Ларионова подходит ему. Там молодая команда, ей не хватает кубкового опыта. Взрослые игроки ушли, нужны такие, как Дмитрий»

Теги Торпедо Евгений Артюхин Дмитрий Кагарлицкий Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Хоккей

Евгений Артюхин прокомментировал переход Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

34-летний форвард подписал контракт с нижегородским клубом на один год. Последние три сезона Кагарлицкий выступал за «Ак Барс».

«Это хороший переход и усиление для «Торпедо». Тот хоккей, который пропагандирует Ларионов, подходит для Дмитрия. Там молодая команда, у которой не хватает кубкового опыта.

Взрослые ребята, например, Алексей Кручинин, ушли, и как раз на их места нужны такие игроки, как Кагарлицкий», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

В Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 на счету Кагарлицкого 64 матча за «Ак Барс» и 25 (15+10) очков. В плей-офф нападающий провел три игры и не заработал результативных баллов.

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