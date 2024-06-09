Артюхин о Кагарлицком в «Торпедо»: «Хоккей Ларионова подходит ему. Там молодая команда, ей не хватает кубкового опыта. Взрослые игроки ушли, нужны такие, как Дмитрий»

Евгений Артюхин прокомментировал переход Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

34-летний форвард подписал контракт с нижегородским клубом на один год. Последние три сезона Кагарлицкий выступал за «Ак Барс».

«Это хороший переход и усиление для « ». Тот хоккей, который пропагандирует , подходит для . Там молодая команда, у которой не хватает кубкового опыта.

Взрослые ребята, например, , ушли, и как раз на их места нужны такие игроки, как Кагарлицкий», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

В Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 на счету Кагарлицкого 64 матча за «Ак Барс» и 25 (15+10) очков. В плей-офф нападающий провел три игры и не заработал результативных баллов.