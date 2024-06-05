«Монреаль» подписал вратаря Коннора Хьюза на год. Он помог «Лозанне» стать вице-чемпионом Швейцарии

«Монреаль» подписал вратаря Коннора Хьюза на год.

Соглашение с 27-летним голкипером является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов, в – 225 тысяч.

Отметим, что он не является родственником генменеджера «Канадиенс» Кента Хьюза или братьев Хьюзов, выступающих за «Нью-Джерси» и «Ванкувер».

Коннор не был задрафтован клубами . Он выступал в с 2017 года, получил гражданство этой страны и уже сыграл несколько матчей за сборную.

В минувшем сезоне Хьюз помог «Лозанне» дойти до финала чемпионата Швейцарии, где клуб уступил «Цюриху». На счету вратаря 18 игр в плей-офф, 11 побед и 93,3% сэйвов. В регулярке – 19 игр, 10 побед и 94,0% сэйвов.