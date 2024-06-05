«Монреаль» подписал вратаря Коннора Хьюза на год. Он помог «Лозанне» стать вице-чемпионом Швейцарии

Теги переходы Монреаль НХЛ Лозанна Сборная Швейцарии по хоккею чемпионат Швейцарии АХЛ Хоккей

«Монреаль» подписал вратаря Коннора Хьюза на год.

Соглашение с 27-летним голкипером является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 225 тысяч. 

Отметим, что он не является родственником генменеджера «Канадиенс» Кента Хьюза или братьев Хьюзов, выступающих за «Нью-Джерси» и «Ванкувер». 

Коннор не был задрафтован клубами НХЛ. Он выступал в Швейцарии с 2017 года, получил гражданство этой страны и уже сыграл несколько матчей за сборную. 

В минувшем сезоне Хьюз помог «Лозанне» дойти до финала чемпионата Швейцарии, где клуб уступил «Цюриху». На счету вратаря 18 игр в плей-офф, 11 побед и 93,3% сэйвов. В регулярке – 19 игр, 10 побед и 94,0% сэйвов.

1 комментарий
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Опять Коннор... да еще к тому же и Хьюз. Сколько можно уже. Такими темпами ведь вскоре чуть ли не вся лига из них будет состоять
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