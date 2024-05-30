«Вегас» не предложит Манте, Каррье и Амадио новые контракты. Форварды выйдут на рынок свободных агентов

Теги возможные переходы НХЛ Вегас Энтони Манта Уильям Каррье Майкл Амадио Хоккей

Три хоккеиста не получают новые контракты в «Вегасе».

Клуб не предложит продление соглашений форвардам Энтони Манте, Уильяму Каррье и Майклу Амадио, об этом сообщил The Fourth Period

Таким образом, хоккеисты выйдут на рынок неограниченно свободных агентов.

Манта перешел в «Вегас» из «Вашингтона» в ходе этого сезона. В составе «Голден Найтс» он провел 18 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Амадио набрал 27 (14+13) очков в 73 матчах регулярного чемпионата.

Каррье играет за «Вегас» с сезона-2017/18. В этом регулярном чемпионате форвард сыграл 39 игр и отметился 8 (6+2) баллами.

14 комментариев
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Ответ Kadiy
Манта обратно в Вашик? Или лучше не надо? Какую роль он у Вашиков играл?
Роль валенка за кучу денег
+12
-1
+11
Амадио и Каррье очень добротные игроки доя боттома
+5
0
+5
Амадио и Каррье могут Тампе пригодиться))
+5
-1
+4
Ответ Gord Lane
Заверните нам Каррье пожалуйста. Клатербак и Мартин уходят, нам нужен новый чекинг лайн
Лукоянов же свободен
+2
0
+2
Манта обратно в Вашик? Или лучше не надо? Какую роль он у Вашиков играл?
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Заверните нам Каррье пожалуйста. Клатербак и Мартин уходят, нам нужен новый чекинг лайн
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На рынке с руками и ногами оторвут таких игроков
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судя по таким мувам, видимо Скорофеев наконец-то получит полноценное место в основе
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Ответ Max Linevich
Амадио и Каррье могут Тампе пригодиться))
Чтобы воды напиться?
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Ответ Garikus89
Роль валенка за кучу денег
))))))
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Ответ Kadiy
Манта обратно в Вашик? Или лучше не надо? Какую роль он у Вашиков играл?
Эпизодическую, лол.
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Ответ Rikishi
судя по таким мувам, видимо Скорофеев наконец-то получит полноценное место в основе
Ты хотел сказать Дорофеев?
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Ответ Кефтеме
Ты хотел сказать Дорофеев?
ну местные его так называют, от слова score
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Ответ Rikishi
ну местные его так называют, от слова score
Всё , вопросов нет!
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