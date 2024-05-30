«Вегас» не предложит Манте, Каррье и Амадио новые контракты. Форварды выйдут на рынок свободных агентов

Три хоккеиста не получают новые контракты в «Вегасе».

Клуб не предложит продление соглашений форвардам , и , об этом сообщил The Fourth Period

Таким образом, хоккеисты выйдут на рынок неограниченно свободных агентов.

Манта перешел в «Вегас» из «Вашингтона» в ходе этого сезона. В составе «Голден Найтс» он провел 18 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Амадио набрал 27 (14+13) очков в 73 матчах регулярного чемпионата.

Каррье играет за « » с сезона-2017/18. В этом регулярном чемпионате форвард сыграл 39 игр и отметился 8 (6+2) баллами.