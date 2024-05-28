Буре о пересмотре рейтинга ИИХФ из-за 2-го места России: «Это не обсуждалось. Никакие вопросы о России не затрагивались»

Павел Буре заявил, что пересмотр рейтинга сборных в ИИХФ не обсуждался.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

– Вас как представителя России допускают до участия в конгрессах ИИХФ, которые обычно проходят во время чемпионатов мира?

– На этом турнире в Чехии я участвовал в общем совещании по видеосвязи. Но не могу сказать, что для меня там было что‑то интересное. Никакие вопросы, связанные с Россией, даже не затрагивались.

– Обсуждался ли вопрос о том, что нужно пересмотреть международный рейтинг ИИХФ в связи с тем, что Россия вышла в нем на второе место?

– Нет, это тоже не обсуждалось.

– А что там было?

– Исполком ИИХФ отчитывается перед конгрессом. Есть определенные голосования. Например, где пройдут следующие чемпионаты мира.

– Россия влияла на то, что ЧМ‑2028 примет Франция?

– Нет, в этом голосовании я не участвовал. Но как член исполкома голосовал по интернету за то, где состоятся международные турниры в более низких дивизионах. Тем не менее, и в прошлом году, и в этом нашего представителя до таких решений допускали. В целом, тут ничего не изменилось.

– Я думаю, ИИХФ в восторге от чемпионата мира в Чехии, где был установлен рекорд посещаемости.

– Да, в Чехии турнир вызвал большой ажиотаж. Но мы ждем момент, когда на чемпионаты мира вернется Россия, чтобы хоккей вышел на более высокий уровень.

– Вы смотрели матчи турнира, может быть, финал?

– Видел только нарезки лучших моментов, – сказал представитель России в ИИХФ.