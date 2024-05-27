Фиала – самый ценный игрок ЧМ-2024. Форвард сборной Швейцарии набрал 13 очков в 10 матчах

Кевин Фиала признан самым ценным хоккеистом чемпионата мира.

проиграла команде Чехии (0:2) в финальном матче ЧМ-2024.

Самым ценным хоккеистом турнира признан форвард швейцарской команды .

Нападающий « » выиграл голосование журналистов, определявших обладателя награды.

Фиала набрал 13 (7+6) очков в 10 матчах турнира, поделив с второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.

Лучшим в гонке бомбардиров на турнире стал форвард сборной США Мэттью Болди, набравший 14 (6+8) очков в 8 играх.