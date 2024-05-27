Фиала – самый ценный игрок ЧМ-2024. Форвард сборной Швейцарии набрал 13 очков в 10 матчах

Теги рейтинги Лос-Анджелес Сборная США по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Кевин Фиала Брэди Ткачак Мэттью Болди Хоккей

Кевин Фиала признан самым ценным хоккеистом чемпионата мира.

Сборная Швейцарии проиграла команде Чехии (0:2) в финальном матче ЧМ-2024.

Самым ценным хоккеистом турнира признан форвард швейцарской команды Кевин Фиала.

Нападающий «Лос-Анджелеса» выиграл голосование журналистов, определявших обладателя награды.

Фиала набрал 13 (7+6) очков в 10 матчах турнира, поделив с Брэди Ткачаком второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.

Лучшим в гонке бомбардиров на турнире стал форвард сборной США Мэттью Болди, набравший 14 (6+8) очков в 8 играх.

3 комментария
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Фиала классный турнир провёл, но Йоси заслужил МВП. Его влияние на игру было куда сильнее. чем у Кевина.
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Клоуны, чел в финале по шайбе толком попасть не мог, они ему MVP турнира оформили ...
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Парень занял по итогам регулярки НХЛ 44 место в списке бомбардиров и 58 место в списке снайперов. При это отыграв все матчи , 82 поединка. И полностью провалил ПО. Становится MVP турнира. Все что нужно знать про уровень ЧМ ))
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