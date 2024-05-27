Фиала – самый ценный игрок ЧМ-2024. Форвард сборной Швейцарии набрал 13 очков в 10 матчах
Кевин Фиала признан самым ценным хоккеистом чемпионата мира.
Сборная Швейцарии проиграла команде Чехии (0:2) в финальном матче ЧМ-2024.
Самым ценным хоккеистом турнира признан форвард швейцарской команды Кевин Фиала.
Нападающий «Лос-Анджелеса» выиграл голосование журналистов, определявших обладателя награды.
Фиала набрал 13 (7+6) очков в 10 матчах турнира, поделив с Брэди Ткачаком второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.
Лучшим в гонке бомбардиров на турнире стал форвард сборной США Мэттью Болди, набравший 14 (6+8) очков в 8 играх.