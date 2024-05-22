Кулда о вратаре «Ванкувера» Шилове: «Артур в порядке. В следующем сезоне ему будут больше доверять, надеюсь»

Артур Кулда оценил игру вратаря «Ванкувера» Артура Шилова в плей-офф НХЛ.

Латвийский голкипер стал первым номером «Кэнакс» из-за травм Тэтчера Демко и Кейси ДеСмита.

Он провел 10 матчей, в которых одержал 5 побед при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,91.

«Шилов в порядке. Я изначально был очень удивлен, что ему в регулярке так мало матчей дали сыграть. Мы с летом пересекаемся, тренируемся уже достаточно долгое время. Он сразу производил прекрасное впечатление с профессиональной точки зрения. То есть, как он работает, как он готовится, сколько внимания уделяет хоккейной подготовке. И вообще он классный человек, позитивный, добрый.

Поэтому, думаю, все только рады, что у него так здорово прошел этот плей-офф, где он, будучи третьим вратарем « », сделал «сухарь», установив рекорд клуба. Также ему доверили сыграть в седьмом матче против «Эдмонтона», где он вытащил практически неберущийся бросок от Драйзайтля.

Надеюсь, в следующем году будут больше доверять и большую часть сезона он проведет в основной команде», – сказал экс-защитник сборной Латвии и клубов КХЛ.