Кулда о вратаре «Ванкувера» Шилове: «Артур в порядке. В следующем сезоне ему будут больше доверять, надеюсь»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Артур Кулда Артур Шилов Хоккей

Артур Кулда оценил игру вратаря «Ванкувера» Артура Шилова в плей-офф НХЛ.

Латвийский голкипер стал первым номером «Кэнакс» из-за травм Тэтчера Демко и Кейси ДеСмита.

Он провел 10 матчей, в которых одержал 5 побед при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,91. 

«Шилов в порядке. Я изначально был очень удивлен, что ему в регулярке так мало матчей дали сыграть. Мы с Артуром летом пересекаемся, тренируемся уже достаточно долгое время. Он сразу производил прекрасное впечатление с профессиональной точки зрения. То есть, как он работает, как он готовится, сколько внимания уделяет хоккейной подготовке. И вообще он классный человек, позитивный, добрый.

Поэтому, думаю, все только рады, что у него так здорово прошел этот плей-офф, где он, будучи третьим вратарем «Ванкувера», сделал «сухарь», установив рекорд клуба. Также ему доверили сыграть в седьмом матче против «Эдмонтона», где он вытащил практически неберущийся бросок от Драйзайтля.

Надеюсь, в следующем году Шилову будут больше доверять и большую часть сезона он проведет в основной команде», – сказал экс-защитник сборной Латвии и клубов КХЛ. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По статистике он был четвертым вратарем Ванкувера(если бы у Толопило по мнению тренерского штаба не возникли проблемы с лишним весом то не факт что Шилов попал бы в основу)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий