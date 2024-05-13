Шилов об атмосфере в Эдмонтоне: «Иногда приходится играть в недружелюбном месте. Весело участвовать в таких матчах»

Артур Шилов рассказал об атмосфере в играх с «Эдмонтоном».

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» на выезде обыграл «Ойлерс» со счетом 4:3.

Латвийский голкипер отразил 42 броска из 45 и стал второй звездой матча.

«Я просто концентрируюсь на своей игре. Иногда приходится играть в недружелюбном месте, особенно если нужно победить в важных выездных матчах. Весело участвовать в таких играх.

Чувствовал себя уверенно. Ребята поддержали меня в первой игре, так что я должен был поддержать их сегодня.

Все стойко блокируют броски. У «Эдмонтона» были очень опасные голевые моменты, но наши ребята сумели заблокировать большую часть из них. Стоит отдать им за это должное», – сказал вратарь «Ванкувера» Артур Шилов.

Латвийский вратарь украл победу «Эдмонтона»: отразил 40+ бросков и вытащил шайбу с ленточки