Шилов об атмосфере в Эдмонтоне: «Иногда приходится играть в недружелюбном месте. Весело участвовать в таких матчах»
Артур Шилов рассказал об атмосфере в играх с «Эдмонтоном».
В матче второго раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» на выезде обыграл «Ойлерс» со счетом 4:3.
Латвийский голкипер отразил 42 броска из 45 и стал второй звездой матча.
«Я просто концентрируюсь на своей игре. Иногда приходится играть в недружелюбном месте, особенно если нужно победить в важных выездных матчах. Весело участвовать в таких играх.
Чувствовал себя уверенно. Ребята поддержали меня в первой игре, так что я должен был поддержать их сегодня.
Все стойко блокируют броски. У «Эдмонтона» были очень опасные голевые моменты, но наши ребята сумели заблокировать большую часть из них. Стоит отдать им за это должное», – сказал вратарь «Ванкувера» Артур Шилов.
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