Мышкин о ЧМ-2024: «Первенство водокачки без сборной России. У нас мачта в детстве была, и мы назвали это первенством мачты»

Владимир Мышкин назвал первенством водокачки чемпионат мира по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– В Чехии стартовал чемпионат мира. Вам интересен этот турнир?

– Я даже не знал, что он 10 мая стартует, если честно.

Без нашей команды это смотрится как первенство водокачки.

У нас еще мачта в детстве была, и мы назвали это первенством мачты, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин.