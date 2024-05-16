Мышкин о ЧМ-2024: «Первенство водокачки без сборной России. У нас мачта в детстве была, и мы назвали это первенством мачты»
Владимир Мышкин назвал первенством водокачки чемпионат мира по хоккею.
Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.
– В Чехии стартовал чемпионат мира. Вам интересен этот турнир?
– Я даже не знал, что он 10 мая стартует, если честно.
Без нашей команды это смотрится как первенство водокачки.
У нас еще мачта в детстве была, и мы назвали это первенством мачты, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин.
Польша - тоже стабильно собирает 9-тысячные аншлаги в Остраве.
Для всех нормальных болельщиков - это отличный чемпионат, ничем не хуже других.