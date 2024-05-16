Мышкин о ЧМ-2024: «Первенство водокачки без сборной России. У нас мачта в детстве была, и мы назвали это первенством мачты»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Мышкин КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Мышкин назвал первенством водокачки чемпионат мира по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– В Чехии стартовал чемпионат мира. Вам интересен этот турнир?

– Я даже не знал, что он 10 мая стартует, если честно.

Без нашей команды это смотрится как первенство водокачки.

У нас еще мачта в детстве была, и мы назвали это первенством мачты, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин.

8 комментариев
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Ещё одного достали из чулана и велели говорить
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Ну да... Без 5-ой команды это уже не Чемпионат.
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С Россией это тоже было первенством водокачки всегда.
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И какие канадцы и штатовцы приезжали на чемпионаты мира во времена побед Мышкина за исключением 1982 года? У США были настолько "сильные" составы, что и вылетали из вышки. Не были эти чемпионаты водокачкой?
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Помню-помню такого, дырка в воротах знатная была, пускал все, что не в него летело.
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На этом ЧМ, на матч первого тура Великобритания - Канада в Праге пришло 17 тысяч болельщиков, на остальные матчи британцев приходят минимум по 15 тысяч.

Польша - тоже стабильно собирает 9-тысячные аншлаги в Остраве.

Для всех нормальных болельщиков - это отличный чемпионат, ничем не хуже других.
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А у ротана и Р25 серия водокачки?
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